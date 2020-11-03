0:6 – «Шахтер» в Киеве проиграл «Боруссии» (Фото)

Сегодня, 3 ноября, в Киеве в рамках Лиги чемпионов ФК «Шахтер» принимал немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Менхенгладбаха. Игра проходила на НСК «Олимпийский» без присутствия зрителей.

Счет в игре на 8-й минуте открывает «Боруссия». «0:1! Пас из центрального круга направо, забегание Лайнера с прострелом и финальная точка в касание от Плеа», – описывается сиуация в онлайн-трансляции на сайте ФК «Шахтер».

Далее германцы держат преимущество в забитых мячах.

На 17-й минуте – автогол. «0:2. Дальний удар Крамера – мяч попадает в ногу Бондаря, меняет траекторию и влетает в сетку».

26-я минута – 0:3. «Нойхаус умно пропускает, Плеа дальним ударом вколачивает в левый верхний угол (8 полевых игроков "Шахтера" за линией мяча)».

44-я минута – очередной гол в ворота «Шахтера». «Угловой, Бенсебаини борется с Бондарем, удар головой не удается, но следует второй, ногой – мяч проходит над Трубиным».

65-я минута: «0:5. Гладбах перехватывает мяч на половине "Шахтера", следует розыгрыш в касание, пас Плеа и точный удар Штиндля в уголок».

79-я минута: «0:6. Атака через центр, пас Крамера правее на Тюрама, тот отдает в коридор на Плеа, Алассан точен – его хет-трик».

Дополнительные 3 минуты в игре «Шахтеру» не помогли. Итог встречи – 0:6.

25 ноября «горянки» вновь встретятся с «Боруссией» уже в Германии. Но следующий матч у «Шахтера» будет в рамках чемпионата Украины – 8 ноября сыграют с «Динамо».