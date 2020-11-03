Погиб на Донбассе: Суд Милана признал невиновным Маркива в гибели итальянского фотографа

Сегодня, 3 ноября, апелляционный суд в Милане оправдал украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива. Его признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Во время дебатов во второй части заседания Миланского апелляционного суда выступил адвокат от Украины Николо Бертолини Клеричи. «Он пояснил, что приговор делает "преступниками против человечества" всю украинскую армию. Для такого иска нет оснований, ведь Италия не имеет юридического права судить государство Украина за военные преступления, потому что дело не имеет признаков преступления против человечества, и оно не совершенно на территории Италии», – описывает процесс Денисова.

Донателла Рапетти (адвокат Виталия Маркива) во время выступления отметила, что нужно отбросить эмоции и основываться только на фактах. Она подчеркнула, что приговор в 24 года лишения свободы не может базироваться на предположениях и догадках. Нельзя осуждать человека на такой срок, если не было проведено должное следствие на месте преступления.

«Слово было предоставлено Виталию Маркиву. Во время выступления он подчеркнул, что ни украинская армия, ни Национальная гвардия никогда не стреляли в гражданских. Кроме того, он попросил приобщить к делу документы о том, что он за все время пребывания в заключении не нарушал правил пребывания в местах несвободы и всегда получал лучшие характеристики от руководства этих учреждений. Он заявил, что не виновен в совершении этого преступления и надеется на справедливость», – продолжила Денисова.

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть! Виталий Маркив возвращается с нами на Родину», – резюмировала Денисова.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка Славянского района под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте 2020 года была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива возобновился 29 сентября 2020 года.