Показательная порка: В Донецке завершился «суд» над членом «общественной палаты ДНР» Болотиным

Сегодня, 3 ноября, в Донецке, завершился «судебный процесс» над членом «общественной палаты ДНР» Александром Болотиным. Однако «приговор» огласят лишь 5 ноября. Об этом сообщила его супруга Надежда Болотина.

Она отметила, что не была допущена в зал «суда». «Суд окончен. Приговор будет вынесен в четверг. Никаких прогнозов давать не буду. Ждем результат», – написала Надежда в соцсети.

Она также отметила, что в период «процесса» ее мужа исключили из членов «общественной палаты ДНР». «На каком основании [председатель палаты] Кофман исключил моего мужа из Общественной палаты? Вывод напрашивается сам собой, что исключение было с нарушением закона, а [руководитель "администрации главы ДНР"] Алексей Никоноров покрывает это. Так как ничего в Общественной палате без его ведома не происходит», – подчеркнула Болотина.

Донецкие «следователи» заявляют, что Александр Болотин («человек из народа, коренной дончанин» – написано под его аватаркой в соцсети) обвиняется в размещении в соцсетях материалов, «содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур Донецкой народной республики».

В интервью российскому изданию Надежда Болотина напомнила суть дела. «Все началось в Новый год. Глава республики тогда отменил комендантский час с 1 по 8 января, но в это время сотрудники МВД продолжали задерживать людей на улицах, просили предъявить документы. Тех, кто показывал украинский или российский паспорт и у них при себе не было паспорта ДНР, добровольно-принудительно свозили в РОВД и там проводили дактилоскопию. По этому поводу люди стали возмущаться в соцсетях: с какой стати другие удостоверения личности не могут считаться документами? Муж собрал материалы жалобщиков, написал, что готов принять официальные заявления на действия сотрудников правоохранительных органов о том, что они превысили свои должностные полномочия, и передать все главе нашей республики. Этот же вопрос он как член Общественной палаты задал на совещании министру информации, поинтересовавшись, почему эта тема замалчивается в СМИ», – говорит она.

Активисту намекнули о том, что не стоит порочить руководство «республики» и лучше таким сведениям хода не давать. Однако он не послушал и разместил документы на своей личной странице.

Компрометирующую информацию Александр Болотин опубликовал 16 января 2020 года, а уже 17-го «МВД ДНР» провело мониторинг и заявило, что посты блогера представляют большую опасность для независимой республики.

Болотина уверена, что ее муж не являлся оппозиционером в «ДНР». «Он не был никогда оппозиционером. Он выдвинулся в Общественную палату по спискам главы республики и до последнего поддерживал то, что у нас происходит, старался сделать все, чтобы жизнь в ДНР становилась лучше», – считает Надежда.

Она не верит, что «наезд» пошел не со стороны «главы ДНР» Пушилина. Считает, что это дело рук «министра внутренних дел» Алексея Дикого. «Как теперь выясняется, официального приказа о задержании граждан без паспортов ДНР от министра не поступало, а те, кто в добровольном порядке являлся в РОВД и просил провести им дактилоскопию, видимо, делали это исключительно по собственному желанию», – поясняет Болотина.

20 января ее супруг пропал в Донецке. В соцсетях разгорелся скандал по этому поводу. «В этой ситуации чем раньше поднять шум, тем лучше для пропавшего – его здоровья и, главное, жизни», – подчеркивает российское издательство.

Вскоре было официально подтверждено, что блогер цел и невредим, но задержан.

21 января пресс-центр «МВД ДНР» сделал заявление, согласно которому Александра Болотина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 «УК ДНР» (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично).

«Накануне вместе с мужем к нам домой пришли три незнакомых человека, которые назвались представителями МВД. Подтверждающие документы они предъявить отказались, мотивируя тем, что не обязаны. Они сказали, что мой муж дал им письменное разрешение на осмотр квартиры и изъятие компьютерной техники. Но разрешение мне тоже не показали. Саша выглядел испуганным, я заподозрила, что на него оказывалось психологическое или физическое давление. Я попыталась не позволить громить нашу квартиру, но они сорвали полы, унесли технику… Я очень испугалась, ведь дома находилась наша 6-летняя дочка. Они забрали Сашу с собой. И – с концами», – продолжает Надежда Болотина.

На следующий день она пыталась связаться с руководителем «администрации главы ДНР» Алексеем Никоноровым. «Он отвечает за внутреннюю политику, мой муж встречался с ним накануне для обсуждения проблемы питания в макеевских школах (по этому поводу ему поступали угрозы: он открыто возмущался тем, что цена на детское питание в ДНР резко возросла), но Алексей Юрьевич, узнав, кто звонит, не захотел со мной общаться», – сетует супруга обвиняемого.

Первый допрос Болотина состоялся только спустя две недели после задержания, в феврале, затем подозреваемого перевели в СИЗО Донецка. «Многие советовали, чтобы я молчала, не давала никаких комментариев: дескать, иначе будет еще хуже. Я так и поступала, пока шло досудебное расследование, но в результате к первой уголовной статье присоединили вторую: теперь его обвиняют еще и в оскорблении представителя власти. Я написала электронное обращение к главе республики Денису Пушилину, на что мне пришел ответ из генеральной прокуратуры, что они провели проверку и не обнаружили никаких нарушений со стороны следствия. Не выдержав, я опубликовала этот ответ в интернете. Через неделю мне позвонила наша тогдашняя адвокат и сообщила, что отказывается защищать моего мужа и не будет возвращать деньги за невыполненную работу», – рассказала Болотина.

Надежда говорит, что с тех пор она обращалась куда только можно, писала в следственный комитет РФ, но там ей вполне логично разъяснили, что они не вмешиваются в дела иностранного государства, от МИД РФ – письменного ответа она так и не дождалась.

Пыталась достучаться и до представителей ООН и ОБСЕ по правам человека – те, конечно, зафиксировали в своих отчетах это происшествие, но для самого подозреваемого это не сыграло никакой роли.

Что делать дальше, Надежда не знает. Судя по всему, дело ее мужа станет образцово-показательной поркой для всех остальных недовольных, смеющих критиковать внутреннюю политику «ДНР».

«Да, у нас такое дело слушается впервые – и сразу так громко. Предполагаю, чтобы другим было неповадно, чтобы молчали, если им что-то не нравится», – уверена Надежда.

Сторонники закручивания гаек в «ДНР» считают, что «приговор» блогеру должен быть максимально суровым. «Важен прецедент – республика впервые использовала законодательные механизмы для того, чтобы защититься от нападок и призвать к ответу за распространение фейков. Вполне вероятно, что деятельная борьба с фейками благотворно скажется на качестве той информации, которую, не скрываясь, распространяют в социальных сетях многие авторы», – пишут «республиканские» медиа.

Сами же дончане грустно шутят о том, что Болотину еще повезло. В бытность «главой ДНР» Александра Захарченко, взорванного в августе 2018 года, за такие высказывания в интернете блогера бы просто отправили «на подвалы» «МГБ» – и поминай как звали. А сейчас все типа «цивилизованно»: максимум до 5 лет лишения свободы.