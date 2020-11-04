Все будет «Молоко»: В Донецке обсуждают новые магазины и новые цены (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке один за другим открываются магазины «Молоко», при этом цены в этих супермаркетах, как и других – растут. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, люди рассказывают о том, что в Донецке собираются открыть еще один магазин «Молоко».

«Да кто бы сомневался. Все будет "Молоко"», – пишет дончанин Сеня.

«Это многострадальный "Амстор" на пересечении Марии Ульяновой и Ильича», – уточняет Татьяна.

Иные жители Донецка комментируют ситуацию с магазинами данной сети:

Наталия: «Это уже пугает»;

Элла: «Да у нас засилье молока»;

Михаил: «Вот и настало изобилие – молочная река, кисельные берега (зыбкие)»;

Дмитрий: «А чего бы им не открываться? Ведь с подачи легкой руки нашего главы, предприятие освобождено от уплаты большинства налогов в ДНР».

При этом дончане не в восторге от ассортимента и цен:

Михаил: «И тем не менее, цены у них – как в Москве… Экономическая стратегия "МММ"?»;

Дмитрий: «иМММенно»;

Любовь: «Славное "Молоко". Хорошо сливки снимаются»;

Сергей: «Да по барабану, главное, чтоб товар хороший был!»;

Сеня: «А вот с этим беда везде»;

Татьяна: «Товар отстой, зачем убирают "1-й республиканский"? Там намного лучше ассортимент и цены»;

Инга: «И овощи гнилые, ничего хорошего».

Кроме того, по сообщениям дончан, очередное «Молоко» открывается в бывшем «Эльдорадо» в районе Крытого рынка.

При этом цены в «Молоке» – растут.

Дончанин Сеня рассказал о подорожании подсолнечного масла. «Каждый поход в магазин – это своего рода открытие. Подсолнечного масла ниже 104 руб. (39 грн по местному курсу на 4.11.2020 – ред.) за литр уже не сыщешь. Жизнь дешевеет, цены растут», – пишет дончанин.

Яйца в супермаркете продают по 70 руб. (26 грн), сахар – по 51 руб. (19 грн).

Люди отмечают, что цены – более высокие, чем на подконтрольной украинским властям территории и в РФ:

Андрей: «Нифига себе, яйцо С1 в киевском "АТБ" по 1,9-2,0 гривки… Но нас не сломить ценами в 1,5-2 раза выше украинских!»;

Михаил: «Надо позитивнее смотреть на окружающий мир! Разве не заметно, что яйца стали крупнее, сахар слаще, а масло маслянистее?»;

Лариса: «А морды у "смотрящих" все толще...»;

Костя: «Если бы у нас были московские цены, то продукты стали бы на 20% дешевле...».

Также дончане пишут о подорожании иных продуктов и разных ценах в разных магазинах: