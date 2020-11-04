Все будет «Молоко»: В Донецке обсуждают новые магазины и новые цены (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке один за другим открываются магазины «Молоко», при этом цены в этих супермаркетах, как и других – растут. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, люди рассказывают о том, что в Донецке собираются открыть еще один магазин «Молоко».
«Да кто бы сомневался. Все будет "Молоко"», – пишет дончанин Сеня.
«Это многострадальный "Амстор" на пересечении Марии Ульяновой и Ильича», – уточняет Татьяна.
Иные жители Донецка комментируют ситуацию с магазинами данной сети:
- Наталия: «Это уже пугает»;
- Элла: «Да у нас засилье молока»;
- Михаил: «Вот и настало изобилие – молочная река, кисельные берега (зыбкие)»;
- Дмитрий: «А чего бы им не открываться? Ведь с подачи легкой руки нашего главы, предприятие освобождено от уплаты большинства налогов в ДНР».
При этом дончане не в восторге от ассортимента и цен:
- Михаил: «И тем не менее, цены у них – как в Москве… Экономическая стратегия "МММ"?»;
- Дмитрий: «иМММенно»;
- Любовь: «Славное "Молоко". Хорошо сливки снимаются»;
- Сергей: «Да по барабану, главное, чтоб товар хороший был!»;
- Сеня: «А вот с этим беда везде»;
- Татьяна: «Товар отстой, зачем убирают "1-й республиканский"? Там намного лучше ассортимент и цены»;
- Инга: «И овощи гнилые, ничего хорошего».
Кроме того, по сообщениям дончан, очередное «Молоко» открывается в бывшем «Эльдорадо» в районе Крытого рынка.
При этом цены в «Молоке» – растут.
Дончанин Сеня рассказал о подорожании подсолнечного масла. «Каждый поход в магазин – это своего рода открытие. Подсолнечного масла ниже 104 руб. (39 грн по местному курсу на 4.11.2020 – ред.) за литр уже не сыщешь. Жизнь дешевеет, цены растут», – пишет дончанин.
Яйца в супермаркете продают по 70 руб. (26 грн), сахар – по 51 руб. (19 грн).
Люди отмечают, что цены – более высокие, чем на подконтрольной украинским властям территории и в РФ:
- Андрей: «Нифига себе, яйцо С1 в киевском "АТБ" по 1,9-2,0 гривки… Но нас не сломить ценами в 1,5-2 раза выше украинских!»;
- Михаил: «Надо позитивнее смотреть на окружающий мир! Разве не заметно, что яйца стали крупнее, сахар слаще, а масло маслянистее?»;
- Лариса: «А морды у "смотрящих" все толще...»;
- Костя: «Если бы у нас были московские цены, то продукты стали бы на 20% дешевле...».
Также дончане пишут о подорожании иных продуктов и разных ценах в разных магазинах:
- Василиса: «А картошка по 30 руб. (11 грн – ред.) в "Молоке", я в шоке, и это в сезон, ровно на 100% по сравнению с прошлым годом! Шо за фигня, малята?»;
- Светлана: «Сахар на Текстильщике по 43 руб. (16 грн – ред.), а в нашем магазине по месту 56 руб. (21 грн – ред). Разница колоссальная. Нет контроля цен...»;
- Людмила: «Ну что тут скажешь, богатеем!»;
- Любовь: «Растительное масло обычное "Слобода" в Республиканском – 141 руб. (53 грн – ред.) за 1 л. На прошлой неделе брала по 114 руб. (43 грн – ред.)… По 140 руб. (53 грн – ред.), видимо, было по народному, душистое, сегодня оно 175! руб. (66 грн – ред.);
- Алексей: «По 60 руб. (23 грн – ред.) сахар в Авоське, и без посторонних запахов»;
- Надежда: «Я вчера в "Республиканском" купила масло сливочное по акционному ценнику за 65 руб. (25 грн – ред.). Вкус и сроки – норм! Как мало для счастья надо!»;
- Людмила: «Как просто и без зазрения совести перепечатывают сроки годности, а мы: "Ах, скидки, ах, как дешево"».