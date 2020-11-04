Еще 22 смерти и 636 заболевших: Кириленко сообщил о COVID-19 в Донецкой области (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 22 летальных случая от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По его словам, сегодня можно подтвердить еще 22 смерти от COVID-19 в Донецкой области:
- 8 – в Краматорске (пациенты 71, 86, 65, 70, 77, 64, 48 и 81 лет);
- по 2 – в Бахмуте (68 и 82 года), Дружковке (73 и 76 лет), Николаевской ОТГ (по 69 лет), Лиманской ОТГ (62 и 66 лет);
- по 1 – в Великоновоселковской (71 год), Новогродовской (66 лет), Селидовской (46 лет), Мирненской (71 год), Ольгинской (70 лет) и Волновахской (63) ОТГ.
Кириленко отметил, что в сводке за вторник, 3 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.
Таким образом количество больных выросло на 636 человек, в том числе 19 детей:
- 168 – в Мариупольской ОТГ (10 детей);
- 71 – в Краматорской ОТГ (1 ребенок)
- 51 – в Константиновской ОТГ (1 ребенок)
- 45 – в Славянской ОТГ (2 ребенка);
- 36 – в Покровской ОТГ;
- 35 – в Новогродовской ОТГ;
- 27 – в Дружковской ОТГ (2 ребенка);
- 20 – в Лиманской ОТГ;
- 19 – в Великоновоселковской ОТГ (2 ребенка);
- 18 – в Добропольской ОТГ;
- по 17 – в Селидовской и Торецкой ОТГ;
- 13 – в Николаевской ОТГ;
- 12 – в Бахмутской ОТГ;
- по 10 – в Никольской и Александровской ОТГ
- по 8 – в Волновахской, Мангушской и Кураховской ОТГ;
- по 5 – в Мирноградской и Новодонецкой ОТГ;
- по 4 – в Старомлиновской, Мирненской и Угледарской (1 ребенок) ОТГ;
- по 3 – в Авдеевской и Сартанской ОТГ;
- по 2 – в Звановской, Комарской, Ольгинской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ;
- по 1 – в Соледарской, Белозерской, Марьинской, Гродовской и Черкасской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 12 372 человека, из них:
- выздоровели – 4 364 пациента,
- продолжают лечение – 7 847 человек,
- умер – 161 человек.