Еще 22 смерти и 636 заболевших: Кириленко сообщил о COVID-19 в Донецкой области (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 22 летальных случая от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, сегодня можно подтвердить еще 22 смерти от COVID-19 в Донецкой области:

8 – в Краматорске (пациенты 71, 86, 65, 70, 77, 64, 48 и 81 лет);

по 2 – в Бахмуте (68 и 82 года), Дружковке (73 и 76 лет), Николаевской ОТГ (по 69 лет), Лиманской ОТГ (62 и 66 лет);

по 1 – в Великоновоселковской (71 год), Новогродовской (66 лет), Селидовской (46 лет), Мирненской (71 год), Ольгинской (70 лет) и Волновахской (63) ОТГ.

Кириленко отметил, что в сводке за вторник, 3 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.

Таким образом количество больных выросло на 636 человек, в том числе 19 детей:

168 – в Мариупольской ОТГ (10 детей);

71 – в Краматорской ОТГ (1 ребенок)

51 – в Константиновской ОТГ (1 ребенок)

45 – в Славянской ОТГ (2 ребенка);

36 – в Покровской ОТГ;

35 – в Новогродовской ОТГ;

27 – в Дружковской ОТГ (2 ребенка);

20 – в Лиманской ОТГ;

19 – в Великоновоселковской ОТГ (2 ребенка);

18 – в Добропольской ОТГ;

по 17 – в Селидовской и Торецкой ОТГ;

13 – в Николаевской ОТГ;

12 – в Бахмутской ОТГ;

по 10 – в Никольской и Александровской ОТГ

по 8 – в Волновахской, Мангушской и Кураховской ОТГ;

по 5 – в Мирноградской и Новодонецкой ОТГ;

по 4 – в Старомлиновской, Мирненской и Угледарской (1 ребенок) ОТГ;

по 3 – в Авдеевской и Сартанской ОТГ;

по 2 – в Звановской, Комарской, Ольгинской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ;

по 1 – в Соледарской, Белозерской, Марьинской, Гродовской и Черкасской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 12 372 человека, из них: