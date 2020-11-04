Президент Международного комитета Красного Креста приедет на Донбасс

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр на этой неделе посетит Донбасс. В четверг, 5 ноября, запланировано посещение временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщил представитель делегации МККК Александр Власенко, передает «РБК-Украина».

По его словам, сначала визит президента МККК планировался на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний визит Мауэра на неподконтрольные территории был в 2015 году.

Александр Власенко уточнил, что 4 ноября президент МККК будет в Бахмуте, где ведут строительство отделения неотложной помощи.

«Затем отправится на неподконтрольные территории. Цель – посмотреть на ситуацию с той стороны, как изменилась жизнь за 3 года», – рассказал Власенко.