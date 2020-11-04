За сутки в Украине зафиксировано 9,5 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 313 детей и 408 медработников. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки госпитализированы 1 514 человек, зафиксировано 199 летальных случаев. При этом выздоровели 7 536 человек.

Проведено тестирований в сутки – 72 442, в т. ч. методом ПЦР – 42 278, методом ИФА – 30 164.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (856 случаев), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях», – отметил Степанов.

С начала пандемии по состоянию на 3 ноября в Украине зарегистрированы 420 617 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

176 404 пациента – выздоровели;

7 731 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 386 489.