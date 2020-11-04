Ипотека под 3%: Участникам АТО/ООС и переселенцам предоставят первые в этом году кредиты

По программе «Ипотека под 3% годовых» семьям участников АТО/ООС и переселенцам будут представлены первые в этом году кредиты. Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Будут выданы первые в этом году кредиты участникам АТО и ВПЛ по программе, известной как "Ипотека под 3% годовых". Количество кредитов точно соответствует объемам финансирования из госбюджета», – сообщил Комнатный по результатам заседания Межведомственной комиссии при Министерстве развития громад и территорий Украины.

«Комиссией принято предоставление первых в 2020 году кредитов по программе льготного долгосрочного государственного кредитования под 3% годовых для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников антитеррористической операции (АТО) и / или Операции Объединенных сил (ООС) согласно постановлению Кабинета министров Украины от 27 ноября 2019 года №980», – рассказал глава «Держмолодьжитла».

«За счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины региональные управления "Держмолодьжитла" выдадут 5 кредитов на приобретение жилья для семей участников АТО / ООС и такое же количество – для ВПЛ. На эти цели будут направлены 5 477 000 грн (кредиты для участников АТО) и 4 016 000 грн (кредиты внутренне перемещенным лицам). Указанные жилищные кредиты получат семьи в Винницкой, Волынской, во Львовской, Одесской и Харьковской областях и Ипотечный центр "Держмолодьжитла" в Киеве и Киевской области», – детализировал Комнатный.

Напомним, что «Держмолодьжитло» – главный реализатор госпрограмм по обеспечению жильем экономически активных переселенцев. В рамках фонда ВПЛ могут воспользоваться программами «Доступное жилье» (для квартир в новостроях, 50% стоимости оплачивает государство, 50% – переселенец) и «Ипотека под 3%» (квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры).

Однако в этом году из госбюджета не выделены средства на данные жилищные программы. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год.

Кроме того, в Украину за 6 лет вооруженного конфликта еще ни разу не поступали средства от международных доноров на строительство именно постоянного жилья для ВПЛ. При этом иные сраны, в которых также были вооруженные конфликты, для строительства такого жилья привлекли сотни миллионов долларов США: в Грузии – 300 млн долл., Босния и Герцеговина и Черногория – 290 млн долл.