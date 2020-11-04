Гинекологи и психиатры: В Мариуполе для лечения больных COVID-19 привлекают непрофильных врачей

В Мариуполе из-за нехватки медиков в лечении больных коронавирусом задействуют врачей-гинекологов и психиатров, передает «Сайт города Мариуполя».

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания депутатской комиссии горсовета. Из-за различных болезней (не COVID-19) многие медработники ушли на больничный.

По словам главврача горбольницы №9 Александра Железняка, на 215 пациентов его больницы осталось всего 4 профильных врача, и это очень мало. Именно поэтому привлечены специалисты из других отделений, включая гинекологию. Также за работу взялись врачи из диспансеров, включая психиатрический и туберкулезный.

Коронавирус подтвержден лишь у одного врача горбольницы №9 – заведующей реанимацией. Но болезнь она переносит в легкой форме и уже ожидает отрицательного результата и хочет вернуться на работу. Еще один врач находится на самоизоляции. Также COVID-19 подтвержден у нескольких медсестер.

Привлекать врачей из других областей Украины, которые находятся в «желтой» зоне, пока не планируется. Это возможно при создании полевых госпиталей, а их разворачивать в городе не считают целесообразным.

«У нас сейчас развернуто 605 коек, из которых занято только 50%. Всего может быть развернуто 705 коек», – рассказал директор департамента здравоохранения горсовета Андрей Ремпель.

По его словам, если же и этого будет мало, то развернут койки для больных COVID-19 в диспансерах – туберкулезном, психиатрическом и кожно-венерологическом, места для этого достаточно. Также рассматриваются санатории-профилактории «Чайка» и «Азовсталь».

«Нам не нужны стадионы, если у нас достаточно медицинских учреждений», – отметил Ремпель.

Что касается медработников, для их привлечения предлагают высокую зарплату. К примеру, за работу в 9-й горбольнице санитарки получили зарплату в размере 11 700 грн, а медсестра без стажа и категории – 19 625 грн.

В свою очередь, депутаты рассматривают вопрос возможных доплат медработникам для привлечения новых сотрудников. К примеру, на должность санитарки может подойти любой житель Мариуполя, ведь это неквалифицированный труд. Приоритет может быть за теми, кто уже переболел коронавирусом.