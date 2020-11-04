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В Украине могут ввести карантин «выходного дня», – Минздрав

04.11.20 09:58
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Министерство здравоохранения может предложить ввести в Украине карантин «выходного дня» для того, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает «РБК-Украина».

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на «вынос».

«Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни», – сказал Степанов.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует ли такую меру Минздрав, Степанов подчеркнул: «Мы не рекомендуем».

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