В Украине могут ввести карантин «выходного дня», – Минздрав

Министерство здравоохранения может предложить ввести в Украине карантин «выходного дня» для того, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает «РБК-Украина».

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на «вынос».

«Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни», – сказал Степанов.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует ли такую меру Минздрав, Степанов подчеркнул: «Мы не рекомендуем».