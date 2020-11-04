Не будет дороги обратно в Россию: Грэм Филлипс заявил, что не поедет в «ДНР»

Британец Грэм Филлипс, который является сторонником «ДНР» и «ЛНР», заявил, что в этом году не поедет на Донбасс – в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

Британский журналист Грэм Филлипс признался, что из-за пандемии в этом году не сможет побывать в Донбассе. «Я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я путешествую по России, кайфую и т.д., и вообще мне уже пофиг на Донбасс. Я сделал абсолютно все, и даже на границе побывал, чтобы узнать, как можно побывать в ДНР в этом году. И ответ таков: это возможно – Россия выпустит меня, а ДНР впустит. Но, как вы говорите по-русски, – есть нюанс – не будет дороги обратно в Россию из ДНР: гражданин Великобритании может попасть в Россию только авиасообщением, из Великобритании», – утверждает британец.

Также он заметил, что в этой связи неизвестно, когда он сможет уехать из «ДНР» в случае необходимости. «Вы все меня знаете, знаете, как я люблю Донбасс, но просто не могу поставить себя в ситуацию, где нет выхода – то есть если что-то случилось с моей семьей, а мне нужно было уехать и т.д. В жизни всегда лучше не ставить себя в тупик, неважно, если это самое любимое место», – сказал Филлипс.

Грэм Филлипс также признался, что «не хочет создавать проблемных ситуаций, являясь законопослушным гражданином». «Поэтому с неохотой принимаю, что этот год будет первым с 2013 года, когда я не буду делать репортажей из Донбасса», – уверяет он.