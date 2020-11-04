Сводка из зоны ООС за 3 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны НВФ зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки противник открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» огонь из автоматического станкового гранатомета НВФ открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ДНР» заявляют, «военные Киева за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Стрельба велась с применением стрелкового оружия и гранатометов в окрестностях села Яковлевка под Ясиноватой».

В «ДНР» также утверждают, что «украинские военные сегодня утром обстреляли район поселка Доломитное на севере прифронтовой Горловки, применялось стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.