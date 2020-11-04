В украинские вузы поступили более 2 тысяч абитуриентов из неподконтрольного Донбасса и Крыма

С начала работы образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» вдвое увеличилось количество поступающих с временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса в украинские высшие учебные заведения. Если в 2016 году было зачислено 1008 студентов, то в 2020 году – 2026. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает пресс-служба МОН.

Наиболее популярными для поступающих через образовательные центры «Донбасс-Украина» стали следующие высшие учебные заведения:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (поступили 180 человек),

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (141 человек),

Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (118 человек),

Мариупольский государственный университет (93 человека),

Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет» (92 человека),

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29 человек).

Чаще всего абитуриенты выбирали такие специальности: «Право» (184 человека), «Медицина» (144 человека), «Менеджмент» (131 человек), «Компьютерные науки» (127 человек), «Экономика» (116 человек).

Андрей Витренко сообщил, что по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, по результатам поступления через образовательный центр «Крым-Украина» максимальный конкурсный балл составил 191,454, а через «Донбасс-Украина» – 200.

Впервые в этом году в учреждениях высшего образования размещались одновременно два образовательных центра («Крым-Украина» и «Донбасс-Украина).

В МОН напомнили, что работает правительственная «горячая линия» (0-800-504-425) по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно неподконтрольная территория АР Крым (г. Севастополь) и Донбасса, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и в пятницу – с 09:00 до 17:00.