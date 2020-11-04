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Жилье для переселенцев: В новостройках в Херсоне куплены квартиры (Фото)

04.11.20 10:47
Херсон
Херсон / Фото: facebook.com

В Херсоне 11 семей участников АТО/ООС и 17 семей внутренне перемещенных лиц приобрели квартиры в новостройках через жилищные программы «Держмолодьжитла». Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Сразу два 9-этажных жилых дома сданы в Херсоне. 47 квартир в них приобретены гражданами через жилищные программы, которые администрирует региональное управление "Держмолодьжитла". Это 11 семей участников АТО, 17 – ВПЛ, а еще многодетная семья, молодежь, работники бюджетной сферы», – сообщил Комнатный и добавил, что это – иллюстрация «к вопросу о результатах совместной работы "Держмолодьжитла" и ответственной власти на местах».

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