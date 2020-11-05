Депрессивная, блеклая красота: «Море» в Донецке сильно обмелело (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке пересыхают водоемы.

Как сообщила в Facebook местная жительница Евгения, мало воды – в пруду в микрорайоне Широком, как и в других водоемах.

«Донецк. В пруду осталось.... На донышке. Интересно, каковы его шансы полноценно наполниться?», – написала Евгения.

Иные жители Донецка также жалуются на то, что вода уходит: «Молчи! У нас ставок маленький, возле дачи, высох совсем. Вполовину за лето уменьшился. Смотреть больно… Я не помню такого, чтобы Левада так пересыхала».

Водоем Донецкое море выглядит не лучшим образом: он сильно обмелел, дно заилено, берега заболочены и покрыты мхом.

«Поехала вдохнуть полной грудью на берега Донецкого моря. И тут прям вся депрессивная, блеклая красота. Туманные дали. Облетающий лист. Холодная гладь… Обоими ногами, по щиколотку, провалилась в муляку на берегу. Черную, вязкую», – написала дончанка Евгения.

С другого берега Донецкое море не представляет такое печальное зрелище. Дончанин Игорь побывал на берегу. Он сообщил, что на плитах сидят рыбаки. Ряд плит, которые ранее покрывала вода, сейчас сухие.

При этом Игорь отметил, что есть лодочники, а также увидел катающихся на скутере.