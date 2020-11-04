Половина проб показала наличие или перенесенный COVID-19: В Краматорске делают бесплатные ИФА-тесты

В Краматорске начали делать бесплатное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА), передает «Суспільне».

Оборудование для ИФА-тестов приобрели для лаборатории Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

Как рассказала заведующая лабораторией Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Елена Сидюк, оборудование позволяет делать анализ на коронавирус за 3 часа. За один подход на этом оборудовании исследуют до 90 проб крови.

Купили ИФА-анализатор за 200 тыс. грн., выделенных из городского бюджета.

Для жителей Краматорска (по направлению врачей) ИФА-тест в этой лаборатории – бесплатный.

«Мы обследуем всех жителей города Краматорска по направлению своих врачей: или семейный врач, или терапевт или врачи стационара», – говорит главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Александр Власенко.

В лаборатории ежедневно работают 2 специалиста. За более чем неделю работы обследовали анализы 600 человек.

«Половина проб показала наличие коронавируса, или же то, что человек переболел», – отметила заведующая лабораторией.