В «ДНР» за сутки от коронавируса скончались 23 человека. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 3 ноября проведены 417 исследований, из них выявлены 134 случая заболевания COVID-19 (32,1%). Кроме того, зарегистрированы 23 летальных случая – мужчины в возрасте от 59 до 85 лет и женщины в возрасте от 60 до 85 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 4 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 7 204:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 018 пациентов,

выписаны – 3 563 человека,

летальных случаев – 623.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 158 случаев пневмоний, госпитализирован 101 человек. Всего на лечении находятся 2 269 пациентов с пневмониями, из них 518 – на кислородной поддержке (+41 за сутки).