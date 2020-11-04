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«Звоните в рельсу»: В «ДНР» обсуждают «горячую линию» по контролю за ценами

04.11.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» начала работу «горячая линия», по которой жителям предлагают сообщать о фактах завышения цен на продукты, лекарства, медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба «министерства доходов и сборов ДНР».

Указываются телефоны «горячей линии» по контролю за ценами: 470, (062) 388-44-44.

«Обращения, поступающие на телефоны "горячей линии", обрабатываются для использования в проведении проверок по вопросам соблюдения законодательства ДНР в сфере ценообразования», – сказано в сообщении.

Дончане восприняли эту новость достаточно скептично. В соцсетях местные жители пишут, что с 2015 года в «республике» по всем торговым точкам работал «народный контроль», и выявленные недостатки показывали по телевидению. А сейчас, по мнению комментаторов, «непонятно ничего, есть контроль или нет, но беспредел есть»:

  • Эдуард: «Можно подумать от этой реакции цены понизятся... Скорее наоборот... Пустое это все... Бесполезные хлопоты, и напрасные...»;
  • Андрей: «Главное в процессе следствия не выйти на самих себя»;
  • Али: «Появилась возможность еще подзаработать у миндоходов на аптекарях»;
  • Виктория: «Т.е. контроль переложили на плечи покупателей? Ходите, выявляйте, звоните....в рельсу».

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