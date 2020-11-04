«Звоните в рельсу»: В «ДНР» обсуждают «горячую линию» по контролю за ценами

В «ДНР» начала работу «горячая линия», по которой жителям предлагают сообщать о фактах завышения цен на продукты, лекарства, медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба «министерства доходов и сборов ДНР».

Указываются телефоны «горячей линии» по контролю за ценами: 470, (062) 388-44-44.

«Обращения, поступающие на телефоны "горячей линии", обрабатываются для использования в проведении проверок по вопросам соблюдения законодательства ДНР в сфере ценообразования», – сказано в сообщении.

Дончане восприняли эту новость достаточно скептично. В соцсетях местные жители пишут, что с 2015 года в «республике» по всем торговым точкам работал «народный контроль», и выявленные недостатки показывали по телевидению. А сейчас, по мнению комментаторов, «непонятно ничего, есть контроль или нет, но беспредел есть»: