Детей погибших от коронавируса медиков приравняют по льготам к детям погибших на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших вследствие осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, по поручению президента уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в вузы.

«Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС либо умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Для таких абитуриентов будет предусмотрено несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет», – уточнили в Офисе президента.

Как отмечается, с распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

«Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи, что на Киевщине. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений практически одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и пребывал в больнице. Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина», – рассказали в ОП историю ребенка, потерявшего обоих родителей-медиков.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль глава Офиса президента Андрей Ермак.

Уже 30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». В настоящий момент перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн.