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Детей погибших от коронавируса медиков приравняют по льготам к детям погибших на Донбассе

04.11.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших вследствие осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, по поручению президента уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в вузы.

«Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС либо умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Для таких абитуриентов будет предусмотрено несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет», – уточнили в Офисе президента.

Как отмечается, с распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

«Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи, что на Киевщине. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений практически одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и пребывал в больнице. Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина», – рассказали в ОП историю ребенка, потерявшего обоих родителей-медиков.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль глава Офиса президента Андрей Ермак.

Уже 30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». В настоящий момент перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн.

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