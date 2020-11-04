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Выборы на Луганщине: В городах, где проходило голосование, определили победителей

04.11.20 12:36
Голосование в Луганской области / Фото ЛугОГА
Голосование в Луганской области / Фото ЛугОГА

Во всех четырех городских громадах Луганской области, где 25 октября прошли местные выборы, есть победители. Данные о результатах выборов опубликовала Центральная избирательная комиссия.

В частности, в Сватово мэром избрали Виту Владимировку Слипец, она баллотировалась от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Громаду в Кременной возглавил Владимир Алексеевич Струк, который также выдвигался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Сергей Иванович Хортив, баллотировавшийся от партии «Наш край», стал городским головой в Рубежном, а самовыдвиженка Яна Николаевна Литвинова возглавила Старобельск.

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