Провоцировал на взятку: В КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался подкупить пограничника

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) мужчина пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск на временно неподконтрольную территорию. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Во время мероприятий проверки в КПВВ мужчина оставил между сидений авто 3 тыс. грн и предложил правоохранителю "тщательно осмотреть" салон. Намек, что таким образом он хочет заплатить сотруднику Госпогранслужбы за беспрепятственный пропуск на временно оккупированную территорию, сделал 67-летний гражданин Украины», – говорится в сообщении.

Пограничники задокументировали незаконные действия и направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции для принятия дальнейшего правового решения.