RU
Все новости

В «ДНР» озвучили новые правила для школ

04.11.20 15:51
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» после четырехнедельного перерыва ученики школ снова сели за парты. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Процесс учебы на этой неделе стартовал в очном режиме. Вузы и техникумы пока что по-прежнему остались на дистанционном обучении. Организовывают учебный процесс – по-новому.

Новые правила для школ озвучили в «минобразовании ДНР»:

  • в каждом учреждении должны работать несколько входов, чтобы избежать скопления детей, к примеру, утром;
  • должны быть рассмотрены возможности установления разного времени начала занятий;
  • необходимо, по возможности, проводить термометрию бесконтактным термометром или делать визуальный осмотр школьников;
  • продолжительность уроков нужно уменьшить на 5 минут в пользу перемен;
  • рассаживать детей необходимо с соблюдением социального дистанцирования;
  • питание нужно организовать в две смены.

Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий. Работники школьных столовых должны носить маски и перчатки.

По решению родителей их дети могут остаться дома – нужно только написать заявление или «сообщить любым другим способом».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк