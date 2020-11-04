В «ДНР» озвучили новые правила для школ

В «ДНР» после четырехнедельного перерыва ученики школ снова сели за парты. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.
Процесс учебы на этой неделе стартовал в очном режиме. Вузы и техникумы пока что по-прежнему остались на дистанционном обучении. Организовывают учебный процесс – по-новому.
Новые правила для школ озвучили в «минобразовании ДНР»:
- в каждом учреждении должны работать несколько входов, чтобы избежать скопления детей, к примеру, утром;
- должны быть рассмотрены возможности установления разного времени начала занятий;
- необходимо, по возможности, проводить термометрию бесконтактным термометром или делать визуальный осмотр школьников;
- продолжительность уроков нужно уменьшить на 5 минут в пользу перемен;
- рассаживать детей необходимо с соблюдением социального дистанцирования;
- питание нужно организовать в две смены.
Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий. Работники школьных столовых должны носить маски и перчатки.
По решению родителей их дети могут остаться дома – нужно только написать заявление или «сообщить любым другим способом».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube