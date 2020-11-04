Заколебал ныть и гадить: В Донецке обсуждают «дело Болотина»

3 ноября в Донецке завершился «судебный процесс» над членом «общественной палаты ДНР» Александром Болотиным, «приговор», как сообщила его супруга Надежда Болотина, огласят 5 ноября.

В соцсетях в связи с этим – обсуждение «свободы слова» и «судебной системы» в «ДНР».

В частности, на странице в Facebook Надежды Болотиной – масса пожеланий от местных жителей скорейшего освобождения. «Пусть справедливость восторжествует! Вот и посмотрим, насколько ДНР правовая республика… Очень хочется конца дела и справедливости!... Справедливости – то, чего не хватает», – пишут люди.

«Теперь многие задумаются, можно ли вслух говорить правду… Этот случай заставит многих замолчать... Судят за правду. Дожили», – уверены в Донецке.

Некоторые отмечают, что «заседания» по многим «делам» переносятся многократно, а в «СИЗО» не допускают адвокатов.

При этом в местных пабликах в соцсетях мнения разделились. Некоторые Болотина ругают:

Святослав: «Ну, собственно, все давно ждали, когда его закроют, ибо он заколебал ныть и гадить»;

Константин: «Надеюсь, наказание будет не формальным»;

Ирина: «Оно возмущалось, что наши стреляют, ему шашлыки жарить мешают».

Много и комментариев в поддержку Болотина:

«Кот Бегемот»: «Этот "оно" не побоялся высказаться о плачевном состоянии питания в школах Макеевки»;

Юлия Л.: «Ладно. Написал неправду. Публично выступить и опровергнуть – зачем в лагеря отправлять?»;

Юлия Я.: «Вы, ребята, реально не понимаете, что с Болотиным делают показной процесс? Будете "раскачивать", сядете усе… Власть слегка заплутала, кто есть кто и что есть где. Луганское МГБ вообще хохмачит относительно задолженностей по зарплатам шахтерам. Не жили бы здесь, посмеялись бы. А так тошно и за погибших, и за умирающих больно, пока у власти все эти недоразумения»;

Дмитрий: «Идиоты, он правду вещал, и даже в комментариях находятся те, кто обгадят, вместо того, чтоб поддержать. Всем, видимо, нравится, что происходит вокруг»;

Яна: «Решили наказать неугодного блогера».

Напомним, что Александр Болотин – ярый приверженец «ДНР», критиковавший в соцсетях действия «властей ДНР». Блогера задержали в Донецке 21 января 2020 года «по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц». Представители «МВД ДНР» провели обыск в его квартире, изъяли компьютерную технику. Болотина поместили в донецкое СИЗО. Однако после появилась информация, что блогера перевели в тюрьму «Изоляция», и там его жестоко убили в «День республики» 11 мая. Со временем данную информацию опровергли знакомые задержанного.

Первое заседание «суда» «по существу» состоялось 2 сентября. Болотин сообщил, что пребывает в очень тяжелых условиях содержания в СИЗО. «Камера, по его словам, – без окон и дверей. Очень маленькая. Темно. В общем, тяжело сидит. Выглядит очень нездорОво!», – сообщил местный блогер Роман Манекин, который присутствовал в зале «суда».

Потерпевшую сторону на заседании представлял сотрудник «МВД ДНР» Марков. По описанию Манекина – это молодой человек, недавний выпускник юридического вуза, в профессиональном плане очень слабый. А вот «судья» ему понравилась.

«Суд» завершил рассматривать дело 3 ноября.