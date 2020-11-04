На Луганщине запустили мобильное приложение по экстренному информированию жителей

В Попаснянском районе заработало мобильное приложение «UVAGA.Popasna», предназначенное для экстренного информирования населения Попаснянского района о чрезвычайных происшествиях. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Теперь каждый желающий может установить его на свой мобильный телефон с интернет-платформы Google Play.

«Разработка этого приложения была обусловлена необходимостью создания простого и удобного доступа жителей района к важной информации о чрезвычайных событиях, которые происходят на Попаснянщине», – отметили в ОГА.

В приложении будут размещаться самые важные объявления и новости, события ООС, аналитическая информация о работе экстренных служб, статистические данные по заболеваемости в районе CОVID-19 и др. Кроме того, в приложении будут актуальные контактные данные и график работы служб газо-, водо-, электроснабжения, полиции, скорой помощи.

Это приложение было разработано и передано в пользование Попаснянской райгосадминистрации при содействии неправительственной организации «ACTED», а создавалось оно в рамках реализации проекта «Предотвращение распространения и реагирования на COVID-19 в районах на востоке Украины, пострадавших от конфликта», финансируемого за счет Агентства США по международному развитию / Управление внешней помощи США по делам чрезвычайных ситуаций (USAID / OFDA).