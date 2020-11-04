Контактные по COVID-19: В Донецкой ОГА рассказали, кому открывают больничный

Установленным контактным лицам больных COVID-19 открывают больничные листы или отправляют на дистанционную работу. Об этом сегодня, 4 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что контактными считаются лица в случае наличия у больного лабораторно подтвержденного диагноза коронавирусной болезни.

«Если человек получает позитивный ПЦР-тест и лабораторное подтверждение статуса больного COVID-19, санитарная служба, областной лабораторный центр проводят эпидрасследование. Если этот человек предоставляет перечень контактных лиц 1-го, 2-го, 3-го круга, об этих контактных лицах идет сообщение по месту их работы», – пояснил Педенко порядок установления контактных лиц.

«Если это детский сад, должны это контактное лицо на две недели отправить на больничный. Если есть возможность проводить дистанционную работу, то отправляют на две недели на дистанционную работу. Все контактные лица, которым выданы больничные листы, получают этот больничный лист на две недели», – добавил представитель облздрава.