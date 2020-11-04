Груда мусора, асоциальные личности: В соцсетях рассказали об «убитом» заводе в Луганске

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины некогда мощный завод «Лугансктепловоз» превратился в пристанище бомжей. Об этом пишут местные паблики в соцсетях.

В группах опубликовали фото, сделанное на остановке общественного транспорта у завода «Лугансктепловоз».

«Груда мусора, асоциальные личности, справляющие нужду прямо на остановочный павильон. Нелицеприятное зрелище, вызывающее, впрочем, не только простую брезгливость. Это иллюстрация к упадку, который настиг некогда мегаприбыльное предприятие», – пишет один из местных Telegram-каналов.

В паблике напомнили, что «Лугансктепловоз» ранее выпускал магистральные и маневровые тепловозы, электровозы, электропоезда постоянного и переменного тока, дизель-поезда. В 2014 году предприятие поставило «Российским железным дорогам» 282 секции локомотивов. В довоенный 2013 год завод получил 2 млрд 447,3 млн грн чистой прибыли.

«В 2015-м в народной милиции заявили, что с территории ПАО "Лугансктепловоз" мошенническим путем выпилили и вывезли оборудование. В 2016 году власти ЛНР заявили о намерении собственника предприятия, российской компании "Трансмашхолдинг", в 2017 году вновь запустить работу "Лугансктепловоз". После всех мучений и пертурбаций предприятие окончательно остановило производственный процесс. Одним из решающих факторов стала недоступность поставляемых из-за границы деталей и комплектующих», – описывает ситуацию паблик.

В канале подчеркивают, что те, кто поддерживал «самостоятельность и создание республик» 6 лет назад, не думали, что так произойдет. А в реальности российский собственник просто «убил» предприятие, которое уже не сможет восстановиться.

«Все надеялись на процветание и промышленное слияние с сильной Россией, которой, как мы верили, мы нужны. В реальности работающий "Лугансктепловоз" был бы очень выгоден РЖД, это дешевые и качественные локомотивы, завод дал бы рабочие места и налоговые отчисления в бюджет ЛНР. Но российский собственник "Трансмашхолдинг" вывез все мощности завода, который уже никогда не оправится от кризиса», – резюмирует паблик.