Недополучают урожай: Для фермеров громады на Донетчине построят оросительную систему

Под Мариуполем в поселке Сартана для фермеров местной громады построят оросительную систему. Содействие в этом окажет Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», передает «Бізнес.Схід».

В ОТГ уже провели обследование земельных участков фермеров, которые выращивают овощи. Фермеры нуждаются в системе орошения для выращивания «овощного набора»: капусты, лука, свеклы, моркови.

«Сейчас фермеры нашего общества очень нуждаются в орошении на полях. Поставщик воды значительно поднял цену на полив, мы не способны оплатить это. Кроме того, старая система разрушена, а выращивание овощей в Приазовье требует обязательного полива. Ежедневно на гектар овощей нужно 50 кубометров воды, если температура до +27, если выше – воды надо больше. Неподалеку наших участков есть река Кальмиус, из нее мы бы могли брать воду, платя за это соответствующие деньги. Но сами не в состоянии построить систему полива и орошения, поэтому нуждаемся в поддержке специалистов, в том числе финансовой», – рассказал председатель ассоциации фермеров Николай Махсма.

Консультанты проекта провели предварительное обследование участков фермеров, чтобы выяснить объемы системы полива. Речь идет о земельных участках на площади в 100 га.

«Десять фермеров, которые выращивают овощи на полях Сартанской громады, обратились к проекту USAID. Сейчас из-за разрушенной оросительной системы фермеры недополучают урожай. В прошлом году из посеянных 50 гектаров собирали урожай на 25 только потому, что не смогли вовремя полить. Например, в этом году они собрали вместо 50 тонн с гектара 35-40, хотя потенциал у тех земель значительно больше. В случае возведения оросительной системы фермеры готовы выращивать овощи на площади в 150 гектаров», – сказал специалист по аграрному развитию проектов USAID Александр Карельсон.

Как сообщается, сейчас специалисты проекта USAID просчитывают стоимость будущей оросительной системы.