Потеряла контроль над управлением: В «ДНР» авто врезалось в дерево, погибли два человека (Фото)

В «ДНР» в ДТП погибли два человека. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Авария произошла 2 ноября в Амвросиевском районе. Предварительно установлено, что 31-летняя жительница Амвросиевки, управляя автомобилем Opel Zafira, не выбрала безопасную скорость движения, потеряла контроль над управлением авто, выехала на обочину и совершила наезд на дерево.

В результате ДТП женщина-водитель и 28-летняя пассажир скончались от полученных травм.

Отметим, что ранее сообщалось, что водитель погибла, а пассажир – выжила.