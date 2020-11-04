На Луганщине коронавирус унес жизни 93 человек (Карта)

На подконтрольной украинским властям части Луганщины коронавирусная инфекция унесла жизни 93 человек. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По результатам эпидемиологического надзора за СОVID-19, в Луганской области по состоянию на 4 ноября всего лабораторно подтверждены 3 988 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 146 детей, из них:

выздоровел – 1 651 человек, в том числе 76 детей;

лечатся – 2 224 человека, в том числе 75 детей (в стационарах – 248, остальные – амбулаторно);

умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 93 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 ноября в Украине COVID-19 заболели 420 617 человек (176 404 пациента – выздоровели, 7 731 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 12 372 случая COVID-19 (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 161).

В «ДНР» – 7 204 случаев коронавируса (3 563 человека – выздоровели, летальных случаев – 623), в «ЛНР» – 1598 случаев (1 277 человек – выздоровели, летальных случаев – 93).