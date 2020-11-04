СБУ раскрыла схему переправки в ЕС жителей неподконтрольного Донбасса, Приднестровья и стран СНГ (Фото)

Служба безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачила масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей Приднестровья, неподконтрольных территорий Донбасса для последующей переправки в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

«Оперативники спецслужбы установили, что схема "работала" по двум направлениям. По первому – иностранцы давали злоумышленникам копии своих документов. На их основе "клиентам" под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали "своим" работникам украинских ЦПАУ, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая "услуга" 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев», – рассказали в СБУ.

Второй механизм легализации иностранцев реализовался через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Его выдавали на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивалось реальное фото иностранца в документе с чужими данными.

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдавии. Следственные действия также происходили по месту работы и жительства установленных сообщников чиновников. Обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов. В результате 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное.

На втором этапе правоохранители провели одновременно шесть обысков, в том числе в подразделениях ГТС Украины в Виннице, во время которых обнаружили дополнительные материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. В частности, изъяты ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, начатого следователями СБУ, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.