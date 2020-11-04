Разведение сил на Донбассе: В командовании ООС назвали 4 новых участка (Карта)

Трехсторонняя контактная группа согласовала разведение сил на 4-х участках на Донбассе. Об этом сегодня, 4 ноября, во время брифинга рассказал исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, передает «Суспільне».

«Участок номер один – Григорьевка (Донецкая область – ред.), участок номер два – Славяносербск, участок номер три Петровка, участок номер четыре Нижнетеплое (Луганская область – ред.)», – говорит Виктор Ганущак.

Фото: скриншот «Суспільне»

Виктор Ганущак добавил, что ситуация на участках Станица-Луганская и Золотое-Петровское после разведения остается стабильной, там работает миссия ОБСЕ.

По его словам, дата начала разведения сил пока не определена.