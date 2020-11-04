«Экс-министр» рассказала, как в «ДНР» требовать выплату зарплаты

В «ДНР» нередки случаи задолженности выплаты заработной платы, или вообще отказе о ее выплате. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она отметила, что в «республике» предусмотрено две основные формы оформления трудовых отношений с сотрудником. «Он может быть в штате. У каждого предприятия есть штатное расписание, штатная численность уже заложена в бюджет предприятия. А есть трудовые договоры, по которым оформляются внештатники. Внештатными у нас могут быть, например, музыканты, повара, разнорабочие, которые определяются на работу на определенный период времени. То есть все зависит от направления деятельности предприятия», – пояснила юрист.

Радомская признала, что в «ДНР» есть случаи, когда работники трудоустроены не официально, или их незаконно увольняют, или им не выплачивают заработную плату. «Если работник не трудоустроен официально и при увольнении не получает зарплату, единственное что он может сделать – доказывать свою работу на этом предприятии в суде (приводит свидетелей, приносит доказательства исполнения им трудовых обязанностей). И таким образом он может попытаться отстоять свое право на оплату труда», – сказала она.

При этом она подчеркнула, что «сейчас много предприятий не могут выплатить заработную плату в связи с тем, что у них либо отсутствует финансирование, либо деятельность».

По словам «экс-министра», в «ДНР» для руководителей предприятия предусмотрена «административная» и «уголовная» ответственность. «Например, не выплата зарплаты свыше 3 месяцев – это уже уголовная статья», – уточнила она.

Кроме того, в процессе истребования работником своей зарплаты играет роль форма собственности предприятия. «Потому что с "частника" достаточно сложно это сделать. Это нужно писать индивидуальную или коллективную жалобу [руководству] от трудового коллектива. Ситуации по республике могут быть разные. Если жалобу не рассмотрели, то подавать заявление в прокуратуру, обращаться в суд, т.е. отстаивать свои права. Это не сложно, но иногда занимает длительное время», – говорит юрист.

Также есть «внесудебный» вариант отстоять свои права. «На государственных предприятиях, например, еще сохранились профсоюзы. Там, где есть профсоюзы, идет несколько иное рассмотрение спора. Но на частных предприятиях профсоюзы сформированы не везде. И поэтому работнику в большинстве случаев нужно самостоятельно отстаивать свои права», – заключила Радомская.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube