100 дней перемирия: Обстрелов на Донбассе стало в 5 раз меньше

За время действия перемирия на Донбассе количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил на брифинге заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Он напомнил, что полное и всеобъемлющее прекращение огня было введено в действие с 27 июля по решению Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

«Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля до сих пор зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1 200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше», – отметил генерал-майор Богдан Бондарь.

По данным Минобороны, всего с начала года, по состоянию на 1 ноября зафиксировано 2 360 обстрелов позиций украинских войск, из них 814 – обстрелы с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные – 49, санитарные – 356.

«Командование Объединенных сил фиксирует все нарушения режима тишины российско-оккупационными войсками. Подразделения Объединенных сил готовы предоставить достойный ответ врагу в случае возникновения угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения», – резюмировали в Минобороны.