Чтобы сравнить со своим: «Л-ДНР» хотят увидеть украинский вариант «дорожной карты» по Донбассу

«Л-ДНР» ожидают вариант «дорожной карты» по реализации Минских соглашений от украинской стороны, чтобы сопоставить с «республиканским» проектом. Об этом сообщила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она подтвердила, что через Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) «республиканцы» передали свой проект. «Это абсолютно не тот вариант, на который, возможно, ранее надеялась Украина, чтобы подкорректировать Минские соглашения. Наш план урегулирования даже называется "в соответствии с Минскими соглашениями"», – сказала Никонорова.

«Министр» акцентировала, что главное отличие нового проекта, что после согласования текста с украинской стороной «дорожная карта» должна быть одобрена Верховной Радой. «Если этот документ будут одобрен парламентом, соответственно, парламент подтверждает, что Минские соглашения должны быть реализованы. И таким образом представители Украины в переговорном процессе получают мандат, грубо говоря, подтверждаются их полномочия в переговорном процессе парламентом. Потому что на данный момент их полномочия довольно туманны», – считает она.

Никонорова отметила, что «Л-ДНР» ожидают получить аналогичный проект «дорожной карты» от украинской стороны на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 11 ноября. «Мы ожидаем предложение Украины по всем направлениям, по всему комплексу вопросов, чтобы урегулировать конфликт в соответствии с Минскими соглашениями. Как только мы увидим документ, как только станет ясно – есть ли там точки соприкосновения или этот документ в совершенно иной плоскости в плане урегулирования. И тогда будет понятен объем работы, будет понятно – когда, как, в каком виде будут обсуждаться вопросы», – резюмировала представительницы «ДНР».

Напомним, что «дорожная карта» от «Л-ДНР» содержит 15 пунктов. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через два месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).

Как сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, Украина готовит свой вариант «дорожной карты».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube