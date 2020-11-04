Маркив вернулся: Украина установит виновных в гибели на Донбассе итальянского фотографа (Фото)

Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера оправдал суд Милана, уже сегодня, 4 ноября, вернулся в Украину. Он прибыл самолетом вместе с украинской делегацией, которая поддерживала его на судебном процесс, передает «РБК – Украина».

На брифинге Маркив сообщил, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации. «Ответственность должны понести люди, которые пытались опорочить ВСУ и украинский народ», – сказал он.

Своей первой задачей Маркив назвал продолжение службы в ВСУ. Он также планирует сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, украинская сторона продолжит расследование гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова во время боевых действий на Донбассе. Полиция установит истинных виновных в их гибели.

По словам Геращенко, полиция получила это дело от СБУ еще осенью 2019 года. Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных действий и экспертиз, но совершенное 6 лет назад преступление сложно расследовать.

«Но мы фактически вышли на то, что Виталий [Маркив] точно не мог быть к этому причастен. Но расследование гибели итальянского журналиста Рокелли и его переводчика продолжается, и мы будем находить тех, кто был действительно причастен к этой гибели... Мы будем продолжать это дело до ее полного завершения», – заявил заместитель главы МВД.

Как сообщалось ранее, 3 ноября 2020 года украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка Славянского района под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте 2020 года была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива возобновился 29 сентября 2020 года.