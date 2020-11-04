По любому адресу: Как в онлайн-режиме узнать о назначении субсидии (Инструкция)

Через сервис Министерства социальной политики можно в онлайн-режиме узнать – назначена ли субсидия по конкретному адресу. Это можно сделать как по своему адресу проживания, так и по любому иному, передают «Донецкие новости».

Доступ к сервису свободный, регистрация не требуется. Процесс занимает пару минут.

Для этого нужно зайти на сайт Минсоца – msp.gov.ua .

Шаг 1. Выберите раздел «Жилищные субсидии». На новой странице в перечне выбираем «Дізнатись розмір призначеної субсидії онлайн».

Шаг 2. Система вас «перебросит» в Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики:

в специальной форме из выпадающих списков формируете необходимый адрес (информация – на украинском языке);

ставите «галочку», что вы не робот;

нажимаете кнопку «Шукати».

Если по адресу субсидия не оформлялась или не назначена, то вы получите результат «За Вашим запитом отримувачів субсидії не знайдено, спробуйте змінити критерій пошуку».

Если субсидия назначена, то вы увидите – на какую услугу, на какую сумму и период.