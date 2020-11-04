За работу в карантин: Обещанных доплат учителям – не будет

С понедельника часть учеников вернулись в школы после каникул. Вернулись и учителя – им ранее обещали с начала учебного года выплачивать надбавки за работу в осложненных карантинных условиях. Обещали также, что государство обеспечит педагогов защитными средствами. Впрочем, покупать маски и антисептики приходится самим учителям и родителям. А сейчас глава Минобразования заявил, что и доплат преподавателям не будет, передает «Громадське радіо».

В конце сентября парламент принял постановление, которым предусмотрено, что государство выделит местным бюджетам деньги на закупки масок, антисептиков и технического оборудования для дистанционного обучения. Также Кабмину рекомендовали при перераспределении расходов Фонда борьбы с коронавирусом предусмотреть деньги для надбавок учителям за «дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения на период до конца 2020 года».

Впрочем, надбавок педагоги не получат – именно эти средства пойдут на закупку антисептиков для школ и детских садов. При этом со следующего года учителям увеличат зарплату. «К 1 июля 2021 года для работников сферы образования предусматривается повышение на 30% заработной платы, к лету следующего года дополнительной индексации не будет», – заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Новые правила обучения во время карантина в школах сказались на работе учителей. Сочетать проведение обычных уроков и дистанционных – очень сложно и занимает много времени. Например, для подготовки к обычному уроку на 45 минут требуется один час, чтобы подготовиться к дистанционному – 2-3 часа. Поэтому некоторые из преподавателей с сентября работают почти без выходных.

«Обычно я работаю в школе до обеда, где-то до 15 часов, потом еду домой – уже по дороге проверяю задания учеников, затем до часу носи готовлюсь к урокам. Это каждый день. Плюс в воскресенье, когда раньше у меня был выходной, теперь я готовлюсь к дистанционным урокам», – говорит учительница алгебры в киевском лицее-интернате Виктория.

Также ей пришлось самостоятельно обеспечить техническую часть, чтобы проводить дистанционное обучение. Для Виктории это не было особой проблемой – за последние 7 лет она за собственные средства уже приобрела ноутбук, планшет, проектор и экран. Ведь учительница еще до карантина планировала внедрять интерактив, а в ее учебном заведении нет программы, которая обеспечивала бы старшие классы соответствующей техникой.

«Да, в младших классах техническую часть развивают, там действует программа Новой украинской школы, а для старших классов профильных школ пока нет таких программ. Есть ситуации, когда доукомплектовывают техническую часть с помощью родительских средств, но я из той категории людей, которые не любят просить помощи родителей, поэтому закупила технику самостоятельно», – пояснила Виктория.

А вот для сельской школы на Львовщине, где работает учительница Галина Княжик, внедрение дистанционного обучения стало настоящим испытанием. Не только из-за недостатка техники или сложностей с подготовкой самих учителей. Галина объясняет: педагогам приходится дополнительно тратить усилия, чтобы заинтересовать учеников. Это истощает. Кроме того, на дистанционном обучении дети хуже усваивают материал, приходится повторно его проходить. Рабочее время увеличилось на 4-5 часов.

«Дети отвыкли от классоурочной системы. Пришлось и в этом плане их заинтересовывать, разнообразить задания, а это занимает больше времени. К тому же и сейчас приходится напоминать детям о правилах карантина. Если на уроке этого можно достичь (заставить надевать маску, соблюдать дистанцию), то на перемене это сделать сложно, потому что они привыкли бегать все вместе», – делится Галина Княжик.

Масками и антисептиками сельскую школу обеспечил отдел образования, однако этого хватило ненадолго, поэтому дополнительно пришлось привлекать деньги родителей. Учителя заботились о своей безопасности сами, то же самое касается и тестирования на коронавирус – все из своего кармана. Учительница сельской школы на Львовщине жалуется, что к тому же им не только не доплачивают – даже зарплату задерживают уже на месяц.

«Мотивируют тем, что нет денег. Половина коллектива получили зарплаты, половина – нет. А о доплатах речи не идет. Даже ту доплату, которую ежегодно выдают ко Дню учителя, в этом году мы получили в виде 20% должностного оклада. Я, учительница с 25-летним стажем, высшей категории, получила 1200 грн», – говорит Княжик.

По словам Галины, она получает около 8000 грн зарплаты – это с надбавками за высшую категорию, 25-летний стаж и классную работу. Молодые же педагоги, которые также сейчас работают с двойной нагрузкой, по ее словам, получают по 3-4 тыс. грн. «И это я назвала самую высокую планку, а те специалисты, что приходят после университета, сами понимаете, как мало получают. У них голый должностной оклад. Если у этих молодых учителей еще нет часов педагогической нагрузки, то эти они получают как уборщица в школе. При том, что они молоды, полны сил, энергии, хотят себя показать, а в конечном результате не за что», – сетует педагог

А вот в коллегиуме «Лидер» в Гуляйполе на Запорожье разницы между докарантинним периодом и обучением на карантине не заметили. Единственная проблема, которая истощает учителей –неопределенность. «Больше все же психологическая нагрузка. Мы в постоянном ожидании: то в регионе заболеваемость повышается, то меньше людей болеет. Мы постоянно в этой неопределенности, напряжении: идем на карантин или нет. А так все хорошо, работаем в обычном режиме, придерживаемся противоэпидемических правил, поэтому каких-либо проблем в связи с новыми условиями работы в нашей школе не было», – объясняет учительница Елена Панасейко

Напомним, с 3 ноября школьники в некоторых регионах вернулись к учебе. Формат обучения зависит от того, в какой из зон эпидемической опасности находится населенный пункт. В Министерстве образования ранее посоветовали местным властям начальную школу выводить на очное обучение, старшую – на смешанное, а в «красной» зоне полностью перейти на дистанционное обучение.