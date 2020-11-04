Коррупционные скандалы и коллапс в энергетике: С каким достижениями НКРЭКУ пришла к зиме (Видео)

Эксперты анализируют год работы Валерия Тарасюка на посту главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечают, что этот период его деятельности был отмечен коррупционными скандалами, бизнесом для родственников и коллапсом в энергетике. Кроме того, парламентская комиссия заявляет о новых разоблачениях топ-чиновника. На этот раз речь идет о махинациях в коммунальном хозяйстве Киева со следами в кипрских оффшорах, передает ТК «Украина».

НКРЭКУ – мозговой центр украинской энергетики, который определяет цены в платежках украинцев. Год назад ведомство возглавил Валерий Тарасюк. Без спецпроверки спецслужбами. Теперь Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выясняет, не причастен ли Тарасюк к оффшорным компаниям. Бывший бизнесмен Тарасюк перед назначением переписал бизнес на брата. Эксперт Борис Кушнирук говорит, что это распространенная, но сомнительная практика. «Прямо или опосредовано он будет получать от этого какой-то доход, а это уже конфликт интересов», – сказал он.

Член депутатской комиссии Валентин Наливайченко уверен – схемы работают. Имеет доказательства того, что фирма, близкая к Валерию Тарасюку, получает сверхвыгодные подряды от коммунальщиков столицы.

«"Киевсвет"– так называемое коммунальное предприятие. И вот трест "Киевэлектромонтаж" как раз был и является подрядчиком всего освещения города Киева. Это на самом деле огромные деньги. Это было не что иное, как использование должности во власти для того, чтобы родному брату получить контракт на 132,5 миллиона гривен. Это только один контракт», – рассказал народный депутат Наливайченко.

Он отмечает, что бизнес-след чиновника есть и за рубежом. «Мы не просто так разыскали одну, как мы думаем, бизнес-структуру Тарасюка на Кипре. Мы сейчас серьезно работаем с американскими партнерами и начали розыск других и оффшоров», – уточнил Наливайченко.

А эксперт по энергетике Юрий Корольчук напоминает иные итоги года работы НКРЭКУ: закупка российской электроэнергии и деятельность «фирм-прокладок». «Это получило название так называемой "торговли воздухом"», – говорит он.

В условиях такой нечестной игры первыми пострадали государственные производители электроэнергии. И теперь к зиме они – не готовы.

«"Центрэнерго" в первую очередь – у них, например, есть дефицит угля. А они являются участником рынка электроэнергии. Они, например, сегодня уже включают в работу свои блоки, а у них на складах лежит угля на 10 дней. Это разве не коллапс? Коллапс буквальный», – считает Корольчук.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк такого пессимизма не разделяет. «Никакого коллапса у нас нет. Да и не было. Этот миф о коллапсе разгоняли. Коллапс – когда у нас на складах нет угля, газа и когда "веерные" отключения. А у нас склады переполнены, газохранилища переполнены, все работает, все электростанции работают и хотят работать», – заявил он в одном из интервью.

«Как нет коллапса, если есть проблема дефицита средств, во-первых? В том числе для производителей возобновляемых источников энергии. Могут возникать проблемы с покрытиями пиков потребления электроэнергии – утренних и вечерних. В критические моменты можем говорить и о веерных отключениях. Потому что несмотря на наличие запасов угля те предприятия, которые также являются участниками энергорынка, тот же "Центрэнерго", у него как раз есть дефицит угля. И вместо него никто не сможет включиться дополнительно в систему», – парирует Корольчук.

В НКРЭКУ уже заявляли о якобы давлении депутатов. Но эксперт Юрий Корольчук удивляется, почему в таком случае не идут на публичное сотрудничество с НАЗКом. Между тем парламентская следственная комиссия отметила – на днях нацрегулятор срочно отменил лицензию второй компании-энерготрейдеру, которая находится под покровительством Валерия Тарасюка.