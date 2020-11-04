Все конфессии: Кто из священников присутствует на заседаниях ТКГ по Донбассу

С украинской стороны в онлайн-заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют священнослужители всех основных конфессий. Но у них нет права голоса. А после встреч они высказывают свое мнение главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Это не просто священнослужители – они имеют опыт конфликтных переговоров. Естественная функция церкви – посредничество. Попросили именно тех людей, которые умеют разрешать конфликтные ситуации, которые, по словам Леонида Кравчука, много раз принимали участие в переговорах. И там не только православные, есть, например, мусульманские священнослужители», – рассказал Арестович.

По его словам, священники привлечены в качестве экспертов – представители церквей не участвуют в обсуждении политических вопросов или вопросов безопасности.

В Украинской греко-католической церкви подтвердили, что их представитель есть в группе, но более детальной информации не предоставили. «От нашей церкви там есть представители и, как мне пояснили, их роль – наблюдатели. Они не принимают участие ни в переговорах, ни в согласованиях, только наблюдают», – сообщил руководитель департамента информации УГКЦ Игорь Яцив.

Работник пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины Константин Москалюк подтвердил, что священники ПЦУ привлечены к работе группы как советники, но больше никакой информации не предоставил – работу группы в церкви комментировать не уполномочены.

В Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнули, что предоставлять такую информацию не могут. По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела церкви епископа Климента, деятельность ТКГ не относится к их компетенции.

«Поскольку ТКГ имеет свой формат и свои особенности, связанные с конфиденциальностью ее работы, я не имею достаточной информации, чтобы комментировать этот вопрос», – заявил епископ.

Представитель жителей Донбасса в политической подгруппе ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что недавно на заседании подгруппы присутствовал только один священнослужитель, а уже на общем заседании ТКГ было много священников. Он отметил, что понять их реальную роль пока трудно.

«Я не очень хорошо отношусь, честно говоря, к вмешательству церкви в государственные вопросы. Но в этом может быть и плюс – они увидят, что такое Минские соглашения, увидят отношение той стороны к людям, в первую очередь. Потому что та сторона постоянно делает людей заложниками своих политических или военных требований. Пусть представители церкви увидят отношение к людям вообще, и к своим прихожанам, в том числе», – говорит Гармаш.

А Алексей Арестович добавил, что конкретные предложения по участию церквей, в частности, в вопросах освобождения заложников будут сформированы позднее.

По словам научного сотрудника Института истории церкви Украинского католического университета Анатолия Бабинского, у некоторых церквей действительно есть опыт посредничества и умиротворения после конфликта. В частности, у греко- и римо-католиков – в странах Африки и Латинской Америки. На неподконтрольной части Донбасса сохраняются католические общины, продолжают действовать парафии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Можно допустить, что есть желание привлечь священнослужителей к процессу обмена пленными. Однако, как мы понимаем, этот процесс находится в политической плоскости и зависит от политических решений России. Что в этой ситуации могут сделать священники?», – говорит эксперт.

Бабинский напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата давно предлагает свою помощь в процессе обмена, а украинские греко-католики давно говорят, что нужно заранее думать о вопросах послевоенного примирения. К сожалению, на данный момент информации об участии священников слишком мало, чтобы точно судить об их роли.