Так короче: Мужчина шел из одного российского села в другое – через Украину

Сегодня ночью, 4 ноября, в Луганской области во время патрулирования местности вблизи села Благовещенка Станично-Луганского района пограничники обнаружили неизвестного мужчину. Он направлялся из одного села России в иное через территорию Украины. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Мужчина как раз пересек границу из России и направлялся вглубь территории Украины, где его и остановили военнослужащие Луганского пограничного отряда.

Задержанный не имел при себе документов, однако назвался гражданином РФ 1997 года рождения. Причиной нарушения границы он объяснил необходимостью сократить путь. Ведь, как рассказал россиянин, двигаясь прямо по территории Украины, он планировал попасть из российского села Волошино (Ростовская обл.) в другое российское село Верхний Митякин (Ростовская обл.).

Дело в том, что украинско-российская граница «огибает» район села Благовещенка. Поэтому незаконный путь «напрямик» через украинскую территорию в Верхний Митякин действительно короче.

Сейчас личность правонарушителя устанавливается. Документы об административном правонарушении будут переданы пограничниками в суд, который и примет решение по этому делу.