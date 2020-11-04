Медики Мирнограда получили три аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали три современных аппарата искусственной вентиляции легких Инфекционной больнице Мирнограда. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«В Украине много замечательных врачей, но зачастую спасти пациентов с тяжелыми осложнениями могут только современные аппараты искусственной вентиляции легких. До начала пандемии во многих больницах их просто не было. Поэтому именно аппараты ИВЛ стали ключевым элементом проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Всего Фонд приобрел свыше 200 современных аппаратов ИВЛ, более 160 уже переданы врачам в 12 регионах Украины. Вместе с аппаратами ИВЛ опорные больницы Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова более 50 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 100 000 экспресс-тестов», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметила представитель компании Метинвест Татьяна Сытник, ранее Фонд Рината Ахметова уже передал медикам Мирнограда три аппарата ИВЛ. «Это реанимационное оборудование в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса поступают впервые. Надеемся, что эти аппараты помогут вам и облегчат работу», – добавила она.

Представитель КНП «Инфекционная больница г. Мирноград» Антонина Ляхова отемнила, что в больнице есть и тяжелые пациенты с COVID-19, для лечения которых как раз и необходимы ИВЛ. «Сегодня у нас 10 тяжелобольных коронавирусом, и они им очень нужны. Общими усилиями мы преодолеем эту эпидемию», – сказала она.

«Коронавирус продолжает угрожать всему миру. Один из основных факторов борьбы с эпидемией – наличие современного медицинского оборудования. И в который раз нам на помощь приходит Фонд Рината Ахметова», – добавил мэр Мирнограда Александр Брыкалов.