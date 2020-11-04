Лидер по Донетчине: Число больных коронавирусом в Мариуполе превысило 5 тысяч

За прошедшие сутки в Мариуполе от коронавируса скончался один пациент. Кроме того, зафиксировано 252 новых случая COVID-19, а 187 больных выздоровели. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

На сегодняшний день в больницах города для больных коронавирусом развернуто 603 койки, из них заняты 320 (53%).

«В сутки наши лаборатории выполняют от 300 до 900 проб на коронавирус. Это как по контактным пациентам, так по заборам из стационаров и учреждений первичной медико-санитарной помощи», – рассказала Сухова.

Она заверила, что больницы, которые определенны под лечение коронавирусом, обеспечены всем необходимым – медикаментами, кислородом, средствами защиты.

Правда, есть небольшая задержка по поступлению в больницы некритических препаратов. «Все, что нужно по протоколу лечения, мы заказываем, больницы получают ежедневно. По некоторым препаратам есть задержки, но это некритические медикаменты. Все, что нужно для экстренной медпомощи при ковиде, у нас есть. В средствах проблем нет, есть лишь проблемы с некоторыми перебоями в поставке медикаментов определенных групп – это или антибиотики, либо гормоны, либо крови разжижающие препараты. Но закрыть тему дефицитных препаратов мы можем аналогами, которые у нас есть», – акцентировал директор Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Сергей Орлеанский.

Он сообщил, что на сегодняшний день в стационарах 4-х больниц, которые задействованы в лечении больных с ковидом, находятся 184 человека, в том числе 7 детей. «Из всех пациентов, которые находятся на стационаре, 106 человек – в тяжелом состоянии. 90% всех пациентов получают кислородную терапию», – дополнил Орлеанский.

Он призвал жителей Мариуполя, которые обнаружили у себя первые симптомы заболевания «не бежать в аптеки, не бежать в рентген-кабинеты, не закупать антибиотики». «Нужно быть дома и по телефону поставить в известность семейного врача, выполнять все его назначения. Потому что, когда вы с температурой идете в аптеки, в рентген-кабинеты и т.д., вы разносите инфекцию», – акцентировал Орлеанский.

С начала пандемии в Мариуполе зарегистрировано 5 230 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 2 743 пациента (52,4% от всех заболевших);

на лечении находятся 2 418 человек (46,2%);

летальных случаев – 69 (1,3%).

В отношении количество случаев COVID-19 Мариуполь остается в лидерах в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 ноября в Украине COVID-19 заболели 420 617 человек (176 404 пациента – выздоровели, 7 731 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 12 372 случая COVID-19 (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 161), Луганской области – 3 988 случаев (выздоровели – 1 651 пациент, летальных случаев – 93).

В «ДНР» – 7 204 случаев коронавируса (3 563 человека – выздоровели, летальных случаев – 623), в «ЛНР» – 1598 случаев (1 277 человек – выздоровели, летальных случаев – 93).