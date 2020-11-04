Приставал к прохожим: На Донетчине задержали дезертира из западной Украины

В Мариуполе патрульные задержали жителя Хмельницкой области, который самовольно оставил место службы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Так, вчера, около 10 часов вечера за помощью полиции обратились жители многоэтажки на улице Котляревского. Они сообщили, что во дворе ходит агрессивный молодой человек, который стучит в окна, пристает к прохожим.

Нарушителем оказался 23-летний уроженец Хмельницкой области, который находится в розыске по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы).

Для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчину доставили в Центральный отделение полиции Мариуполя и передали следователям.

Патрульные отметили, что ч. 4 ст. 407 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.