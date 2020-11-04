Ходят по банкам, ПФУ: Гайдай сообщил, когда откроют КПВВ «Станица Луганская»

КПВВ «Станица Луганская» будет полноценно открыт после сокращения числа заболевших коронавирусом в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он пояснил, что на Луганщине сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19, что связано с «расслаблением» людей. На прошлой неделе весь регион был в «красной» карантинной зоне, и на этой неделе в области сохраняются «красные» участки.

«В самом начале пандемии мы ввели жесткие правила и ограничения, и у нас мало людей болело. И когда Кабмин ввел цветное зонирование областей ("красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" карантинные зоны, – ред.), то из-за своих минимальных показателей мы попали в "зеленую" зону. Соответственно, все ограничения были сняты автоматически, люди полностью расслабились, может, подумали, что вирус куда-то ушел. И болезнь стала очень серьезно прогрессировать», – рассказал Гайдай.

Поэтому на Луганщине были введены ограничения, в том числе и по пересечению линии разграничении. До этого момента единственный работающий здесь КПВВ «Станица Луганская» закрыли 15 октября предварительно до 15 ноября.

«К сожалению, люди очень безответственно относятся к инфекции и самоизоляции. По нашей статистике, из 10 человек, которые переходят с неподконтрольной территории, порядка 6-8 человек – позитивно инфицированы COVID-19», – пояснил Гайдай причины закрытия КПВВ.

Он отметил, что переходя из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию, люди должны находится 14 дней на самоизоляции или могут сдать ПЦР-тест и дождаться отрицательного результата. «Они-то сдают ПЦР-тест, но они не ждут сутки, чтобы получить результат. Они ходят по банкам, по отделениям Пенсионного фонда… То есть они полностью занимаются своими делами. Потом они вечером получают положительный результат теста, но они же уже обошли учреждения. И реально у нас болеют люди и в банках, и в отделениях ПФУ. Поэтому пока мы на время приостановили работу КПВВ», – продолжил глава ЛугОГА.

Гайдай заверил, что КПВВ откроют «тут же, как только выровняется ситуация». «Как только мы получим снижение инфицированных и хотя бы 50% свободных койко-мест в больницах, мы сразу будем открывать. Нет какой-то принципиальной позиции держать закрытыми КПВВ. Мы откроем сразу же, как только чуть-чуть стабилизируется ситуация по COVID-19», – заключил он.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская» первоначально закрыли с 15 по 31 октября, однако период продлили до 15 ноября. Со 2 ноября штаб ООС разрешил пересекать данный КПВВ только в направлении «ЛНР», пропускают лишь лиц с пропиской на неподконтрольной Украине территории. В иных случаях, необходимо запрашивать письменное разрешение на пересечения линии разграничения у командующего ООС (контакты и образец заявления по ссылке).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»