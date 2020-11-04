К больным и с подозрением на COVID-19: В Мариуполе рассказали, как мобильные бригады выезжают на дом (Фото)

В Мариуполе порядка 1,5 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Наблюдение за их состоянием осуществляют 40 мобильных бригад при Центрах первичной медико-санитарной помощи в каждом районе города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Например, в Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 часть бригад выезжает на дом к пациентам с подозрением, а часть – к пациентам с подтвержденным диагнозом.

«Первые – осматривают больного и берут забор материала [для ПЦР-теста]. Вторые – выезжают на дом к пациентам для контроля за их состоянием здоровья», – отмечает главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко.

Он добавил, что ежедневно амбулаторно лечащимся пациентам звонят с колл-центра для получения информации о состоянии здоровья. Если больному необходим осмотр или помощь, принимается решение о выезде бригады. Кроме того, такое решение может принять семейный врач.

Яна Тимченко – медсотрудник центра № 3, которая участвует в выездах на дом. Она отмечает, что ежедневно приходиться посещать порядка 30 пациентов. Как и все члены медбригад Тимченко имеет все необходимые средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Мариуполе с начала пандемии по состоянию на 4 ноября зарегистрировано 5 230 случая COVID-19, из них: выздоровели – 2 743 пациента, летальных случаев – 69.