Большинство – в первом туре: ЦИК определила 13 мэров-победителей на выборах Донетчины

По состоянию на сегодня, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия определили победителей на выборах мэров в 13 городах Донецкой области. По 4-м городам данных еще нет. А в 2-х городах назначено повторное голосование, передают «Донецкие новости».
Так, на данный момент определены новые городские головы в:
- Бахмут – Алексей Рева, самовыдвижение, действующий городской голова;
- Белозерское – Сергей Макеев, самовыдвижение, действующий Белозерский городской голова;
- Доброполье – Андрей Аксенов, партия «Порядок», действующий Добропольский городской голова;
- Константиновка – Олег Азаров, партия «ОПЗЖ», руководитель адвокатского бюро;
- Курахово – Роман Падун, самовыдвижение, действующий Кураховский городской голова;
- Лиман – Александр Журавлев, партия «Порядок», руководитель финансовой группы;
- Мирноград – Александр Брыкалов, партия «Порядок», действующий Мирноградский городской голова;
- Николаевка – Александр Гадяцкий, самовыдвижение, поселковый голова Райгородка;
- Новогродовка – Александр Шевченко, самовыдвижение, замдиректора ГП «Селидовуголь»;
- Северск – Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ», заместитель городского головы Соледара;
- Селидово – Виталий Нешин, партия «ОПЗЖ», тренер-преподаватель ДЮСШ;
- Соледар – Евгений Пластун, самовыдвижение, председатель Бахмутского районного совета;
- Часов Яр – Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ», глава правления правозащитной организации.
Второй тур выборов пройдет в Краматорске (15 ноября) и в Славянске (22 ноября).
В Центризбиркоме нет данных пока по 4 городам:
- Дружковка;
- Мариуполь;
- Покровск;
- Святогорск.
Напомним, ЦИК определила мэров в 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.