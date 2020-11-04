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Большинство – в первом туре: ЦИК определила 13 мэров-победителей на выборах Донетчины

04.11.20 20:56
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

По состоянию на сегодня, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия определили победителей на выборах мэров в 13 городах Донецкой области. По 4-м городам данных еще нет. А в 2-х городах назначено повторное голосование, передают «Донецкие новости».

Так, на данный момент определены новые городские головы в:

  1. Бахмут – Алексей Рева, самовыдвижение, действующий городской голова;
  2. Белозерское – Сергей Макеев, самовыдвижение, действующий Белозерский городской голова;
  3. Доброполье – Андрей Аксенов, партия «Порядок», действующий Добропольский городской голова;
  4. Константиновка – Олег Азаров, партия «ОПЗЖ», руководитель адвокатского бюро;
  5. Курахово – Роман Падун, самовыдвижение, действующий Кураховский городской голова;
  6. Лиман – Александр Журавлев, партия «Порядок», руководитель финансовой группы;
  7. Мирноград – Александр Брыкалов, партия «Порядок», действующий Мирноградский городской голова;
  8. Николаевка – Александр Гадяцкий, самовыдвижение, поселковый голова Райгородка;
  9. Новогродовка – Александр Шевченко, самовыдвижение, замдиректора ГП «Селидовуголь»;
  10. Северск – Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ», заместитель городского головы Соледара;
  11. Селидово – Виталий Нешин, партия «ОПЗЖ», тренер-преподаватель ДЮСШ;
  12. Соледар – Евгений Пластун, самовыдвижение, председатель Бахмутского районного совета;
  13. Часов Яр – Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ», глава правления правозащитной организации.

Второй тур выборов пройдет в Краматорске (15 ноября) и в Славянске (22 ноября).

В Центризбиркоме нет данных пока по 4 городам:

  • Дружковка;
  • Мариуполь;
  • Покровск;
  • Святогорск.

Напомним, ЦИК определила мэров в 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.

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