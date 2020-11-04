Большинство – в первом туре: ЦИК определила 13 мэров-победителей на выборах Донетчины

По состоянию на сегодня, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия определили победителей на выборах мэров в 13 городах Донецкой области. По 4-м городам данных еще нет. А в 2-х городах назначено повторное голосование, передают «Донецкие новости».

Так, на данный момент определены новые городские головы в:

Бахмут – Алексей Рева, самовыдвижение, действующий городской голова; Белозерское – Сергей Макеев, самовыдвижение, действующий Белозерский городской голова; Доброполье – Андрей Аксенов, партия «Порядок», действующий Добропольский городской голова; Константиновка – Олег Азаров, партия «ОПЗЖ», руководитель адвокатского бюро; Курахово – Роман Падун, самовыдвижение, действующий Кураховский городской голова; Лиман – Александр Журавлев, партия «Порядок», руководитель финансовой группы; Мирноград – Александр Брыкалов, партия «Порядок», действующий Мирноградский городской голова; Николаевка – Александр Гадяцкий, самовыдвижение, поселковый голова Райгородка; Новогродовка – Александр Шевченко, самовыдвижение, замдиректора ГП «Селидовуголь»; Северск – Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ», заместитель городского головы Соледара; Селидово – Виталий Нешин, партия «ОПЗЖ», тренер-преподаватель ДЮСШ; Соледар – Евгений Пластун, самовыдвижение, председатель Бахмутского районного совета; Часов Яр – Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ», глава правления правозащитной организации.

Второй тур выборов пройдет в Краматорске (15 ноября) и в Славянске (22 ноября).

В Центризбиркоме нет данных пока по 4 городам:

Дружковка;

Мариуполь;

Покровск;

Святогорск.

Напомним, ЦИК определила мэров в 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.