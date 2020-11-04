От 280 до 400 грн за баллон: Почему поставщик продает кислород больницам Донетчины по разным ценам

Одна из фирм, которая поставляет кислород для больных COVID-19 в больницы Донецкой области, продает различным медучреждениям сотни баллонов газа по разным ценам. Цена за 1 баллон кислорода от этой компании в октябре колебалась от 280 до 400 грн. Разные цены могли быть даже в один день, передает «Вільне радіо».

Согласно данным публичных закупок, в октябре фирма ООО «ДиПи Эйр Газ» подписала 15 договоров на поставку кислорода. В целом сумма договоров составила 1 млн 724 тыс. грн и еще один договор на 299 тыс. фирма заключила 2 ноября.

Больницы кислород закупали десятками и сотнями баллонов.

Так, фирма ООО «ДиПи Эйр Газ» продала Центральной городской больнице Торецка 770 шт. 40-литровых баллонов кислорода медицинского газообразного. При этом цены для данного учреждения варьировались следующим образом:

5 октября – 100 баллонов по 280 грн / шт.;

19 октября – 70 баллонов по 300 грн;

через 2 недели – 600 баллонов по 280 грн.

1500 штук таких же баллонов заказала и Краматорска городская больница №3. Однако им «ДиПи Эйр Газ» 8 и 27 октября продала их уже по 297 грн за каждый.

Константиновской инфекционные больнице 2 ноября эта фирма продала 800 баллонов – уже по 373 грн / шт.

Лиманской центральной районной больнице кислород обошелся 21 октября по 400 грн за 40-литровый баллон, закупили 300 шт. По такой же цене кислород купили:

19 октября Славянская центральная районная больница (40 баллонов);

9 октября Селидовская центральная городская больница (600 баллонов).

Как пояснил представитель фирмы-поставщика, такие скачки цен – из-за коронавирусного кризиса, условий рынка, а также дефицита кислорода.

«Природа рынка меняется. Сырье меняется, транспортные составляющие меняются. Перечислять можно много. Именно в этот месяц продолжается пик коронавируса. И соответственно людей, к сожалению, очень много на кислородной поддержке. Соответственно в стране дефицит этого кислорода. А оказалось еще дефицит не только кислорода, но и дефицит машин, водителей. И соответственно нужно привлекать другие наемные организации. А когда вы нанимаете других, то что вы делаете? Правильно, платите им деньги. А если вы им платите деньги, то эти деньги вы должны включать как составляющую [себестоимости]», – пояснил специалист по участию в тендерных закупках ООО «ДиПи Эйр Газ» Андрей Хоменко.