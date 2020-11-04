Пломба – за 9 гривен: Как в условиях реформы работают стоматологии Донетчины (Фото)

Реформа вторичного звена медицины вызвала существенные изменения в работе коммунальных стоматологических учреждений. По договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), за обслуживание клиентов они получают 80 тыс. грн месяц. Остальные средства стоматологи должны заработать, чтобы покрыть свои расходы. В этой связи коммунальные стоматологии Донетчины оказались в сложной ситуации, передает «Громада Схід».

В Константиновке городская стоматология – коммунальное учреждение. Но пациенты за услуги платят давно. Правда, их деньги шли непосредственно врачу, а не в больничную кассу. Сейчас в холле поликлиники висит прейскурант стоимости услуг, нужно оплатить через кассу. Пломба стоит от 200 грн, удаление зуба – от 109 грн.

«Я приехала из села Плещеевка, у нас нет стоматолога, здесь – ближайший. Сюда хожу, потому что стоимость ниже, чем в частных кабинетах или клиниках. Я не могу заплатить за пломбу 500 грн, здесь получается вдвое дешевле. Недавно я была здесь с ребенком, с нас денег вообще не взяли», – говорит Надежда, которая ждет прием у терапевта.

В городской стоматологии Константиновки

Действительно, за обслуживание детей и других льготных категорий (ветераны АТО, участники Второй мировой войны, лица с инвалидностью 1-2 группы,) платит НСЗУ. Но на каждого пациента выделяют... 9,19 грн.

«Мы пациенту говорим, что он имеет право на бесплатное обслуживание. Но 9,19 грн не покрывают расходы на лечение. Себестоимость этой услуги составляет минимум 140 грн. Поэтому человек решает – или врач ему поставит бесплатно дешевую пломбу, положит мышьяк, или все-таки пациент заплатит деньги, чтобы было качественно. Большинство доплачивает, потому что у нас все равно дешевле на 20%, чем в частных стоматкабинетах. Но есть и такие, кто не имеет денег, поэтому соглашаются на такую помощь», – рассказал директор Некоммерческого коммунального предприятия «Городская стоматологическая поликлиника Константиновского городского совета» Владимир Лигостаев.

В месяц льготников приходит около 3 тысяч, это больше половины общего количества пациентов (5 тысяч). Сейчас из-за коронавируса количество пациентов уменьшилось. Поэтому конкурировать с частными клиниками, где цена несколько выше, а условия лучше, становится еще сложнее.

«Пошла в городскую стоматологию месяц назад, будто там дешевле, чем у частных врачей. В кассу я заплатила 200 грн за пломбу. Зашла к врачу, а он сказал – платить еще 200, чтобы было качественно. Наконец, получилась такая же сумма, как и в других больницах», – сетует жительница Константиновки Татьяна.

Чтобы держаться на плаву, стоматологические поликлиники вынуждены проводить оптимизацию: сокращать некоторые расходы, отказываться от предоставления услуг, которые не покрывает НСЗУ. Условия у всех разные.

Например, в Дружковке, Краматорске, Славянске, Торецке стоматполиклиники находятся в зданиях больниц – поэтому на коммунальные услуги здесь тратят меньше денег. А Константиновская имеет отдельный комплекс зданий, нуждающихся в уходе территории, оплате коммунальных услуг, ремонтах.

Однако ежемесячно на поддержку городской стоматполиклиники из бюджета Константиновки выделяют 200 тыс. грн, из них 20 тыс. грн идет на компенсацию бесплатного протезирования льготных категорий. Поэтому от НСЗУ поликлиника имеет 17% необходимой суммы, от бюджета Константиновки – 47%. Получается, недофинансирование все равно составляет ежемесячно почти 40%. Оно сказывается на заработной плате всех работников, содержании зданий, отсутствия ремонта фасада поликлиники.

В городской стоматологии Константиновки

А вот в Бахмуте городская поликлиника не получает никакой помощи из местного бюджета, поэтому все услуги в ней платные.

По словам Владимира Лигостаева, в Константиновской городской стоматологической поликлинике сейчас происходит сокращение персонала. Из 130 работников (врачи и технический персонал) должны уйти 12 человек. В Краматорске оптимизацию осуществили раньше -– там персонал поликлиники составляет 90 работников. При этом в Краматорске в 3 раза больше жителей, чем в Константиновке.

В городской стоматологии Константиновки

Ежемесячно работники подписывают приказ, в котором прописан финансовый план для поликлиники. О какой сумме идет речь – директор Лигостаева не сказал, но отметил, что план в Константиновке выполняют на 60%. От этого зависит заработная плата врача – 4-5 тыс. грн в месяц.

Коммунальная поликлиника не выживет при нынешних обстоятельствах. Врачи считают нововведения непрофессиональным подходом к реформированию. Впрочем, ни один из них добровольно из поликлиники не уволился.

В Верховной Раде Украины с 2016 года лежит законопроект, по которому стоматологические услуги должны вынести в отдельную отрасль, чтобы врач-стоматолог работал по сертификату (по сходным лицензиями работают адвокаты, нотариусы). Этот законопроект так и не доработан, прогнозировать дальнейшие перспективы стоматологии никто не берется.

А тем временем во время избирательного процесса в Константиновке два зуба можно было удалить бесплатно. Один из кандидатов на должность городского головы предложил такую услугу пенсионерам и очередь выстроилась до ноября.