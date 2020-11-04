На Донетчине коронавирусом заразились свыше 500 жителей

За среду, 4 ноября, лаборатории предоставили информацию о еще 508 новых больных коронавирусом на Донетчине. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сейчас обновляем способ ведения первичной статистики. Новый алгоритм должен упростить и ускорить обработку информации. Однако сегодня, пока продолжается процесс перехода, нет технической возможности предоставить подробный отчет о больных. Вся традиционная информация о заболеваемости COVID-19 будет обнародована позже», – отметил он.

Тем не менее, с учетом крайних данных, можно сказать, что с начала пандемии в Донецкой области подтверждены случаев COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 12 880 случаев COVID-19.

Напомним, за сутки в Мариуполе зафиксировано 252 новых случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 ноября в Украине COVID-19 заболели 420 617 человек (176 404 пациента – выздоровели, 7 731 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 3 988 случаев (выздоровели – 1 651 пациент, летальных случаев – 93).

В «ДНР» – 7 204 случаев коронавируса (3 563 человека – выздоровели, летальных случаев – 623), в «ЛНР» – 1598 случаев (1 277 человек – выздоровели, летальных случаев – 93).