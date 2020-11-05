Что-то подписывает и вроде как участвует: Кравчук рассказал о главной проблеме переговоров с Россией

Россия не признает себя стороной конфликта – в этом состоит основная трудность переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью Atlantic Council заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

Первый президент отметил, что Кремль ни разу не выполнил то, что было заявлено в Минске.

«У России есть оправдание для этого: Россия заявляет, что не участвует в переговорах», – сказал Кравчук.

Он уточнил, что официальная политика Кремля такая: конфликт на Донбассе – это якобы внутренний конфликт между Украиной и некоторыми районами Луганской и Донецкой областей, и Россия якобы не участвует в нем. Руководство страны-агрессора отрицает, что на востоке Украины есть российские войска и военная техника.

«И [Борис] Грызлов, мой нынешний коллега, который является частью Трехсторонней контактной группы, он вроде как там, он подписывает кое-что, но [как будто] он говорит: "Я не участвую в этом. Вот это представители Донецкой и Луганской областей, с ними надо договариваться". Например, мы участвуем в конференц-связи, подобной этой, и он ничего не произносит, прежде чем они не присоединятся к разговору. Они присоединяются к телеконференции и спрашивают его, Грызлова, наш модератор от ОБСЕ, спрашивает его: "Что вы думаете об этом?" – "Я не буду говорить, пока они не займут свои места, представители Донецкой и Луганской областей, территорий, которые не контролируются Украиной"», – рассказал о случае на переговорах Кравчук.

По его словам, Россия «что-то подписывает и вроде как участвует», но на самом деле говорит: «Нет».

«И в этом загвоздка наших переговоров. Мы ведем переговоры в присутствии Грызлова, который говорит, что они не участвуют... что не являются стороной конфликта. И мы говорим: "Как вы можете утверждать это? Мы это действительно видим, это уже зашло так далеко, это очевидно всем, а не только Украине"», – подчеркнул первый украинский президент.

Он сказал, что Россия придерживается такого «центрального стратегического пункта» спокойно, последовательно и неуклонно.

«Вот почему мы не можем начинать договариваться – потому что Россия, очевидно, есть, а ее нет, понимаете. Если бы мы только смогли встать на нормальную основу в наших отношениях с Россией, возможно, эти переговоры были бы возможны. Но мы просто не можем встать на эту нормальную основу – Россия просто уклоняется от нас каждый раз, когда мы пытаемся поднять эти вопросы», – пояснил глава делегации в ТКГ.